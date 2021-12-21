إصابة 6 طلاب في حادث تصادم مروري في بني سويف

أصيب 6 طلاب بمحافظة بني سويف، فى حادث سير، وقع، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، بالطريق الفرعي بين قريتي «إهوه» و«باروط» بمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفي بني سويف الجامعي.

أمن بني سويف يتلقى بلاغا بحادث تصادم وإصابة 6 طلاب

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، بالطريق الفرعي بين قريتي إهوه وباروط بمركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بـ4 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «محمد غانم محمد، 14سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبدالله محمد سيد، 15 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود أحمد عبدالعظيم، 14 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وضياء عبدالخالق عبدالحميد، 15 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف سعيد مصطفى، 15 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبداللطيف حسن، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى»، جميعهم طلاب يقيمون بقرية إهوه بمركز بني سويف.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين بمستشفى بني سويف الجامعي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.