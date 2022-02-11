الفائزون بالمركز الثالث عالميا في طب الأسنان: المسابقة أكدت ارتقاء التعليم المصري

قال الدكتور خالد عادل، مدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، إن فريقا من طلاب الكلية شارك في المسابقة العلمية لطب الأسنان والتي أقيمت على هامش مؤتمر علمي يناقش أحدث الأبحاث العلمية في مجال طب الأسنان، وحقق المركز الثالث عالميا بعد منافسة 18 جامعة دولية، موضحا أن المؤتمر يصاحبه معرض في تكنولوجيا الأسنان لكبرى الشركات المنتجة في مجال الأسنان وعلومه الرقمية، مؤكدا أن ذلك هو الاتجاه هو الذي يسعى إليه كل من يدرس ويعمل في مجال طب الأسنان.

بـ3 أعضاء فقط.. فوز الفريق المصري على 18 جامعة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ساندرا هاني، طبيبة امتياز بكلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، وإحدى المشاركين، أن الفريق تقدم للمنافسة بـ3 أعضاء فقط بدلا من 5، وكانت المسابقة من أصعب المواجهات، موضحة أنه في حال اكتمال الفريق كان من المتوقع أن يحصل الفريق على تقييم أفضل، وأن المسابقة تعتبر مشاركة جيدة توضح مستوى مصر عالميا في طب الأسنان وخاصة بعد تقدم الفريق المشارك على باقى المنافسين.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج «مصر تستطيع» للإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة DMC، للفريق المصري الفائز بالمركز الثالث عالميا في مسابقة علمية متخصصة في طب الأسنان بمشاركة 18 جامعة عالمية.

منافسة 18 جامعة على الأفضل عالميا

وأوضحت نورا خالد، طبيبة امتياز، وإحدى المشاركين، أن المسابقة تتضمن 18 جامعة في منافسات بجولات عن أسئلة متنوعة من محاضرات المؤتمر وبعضها عن طب الأسنان الإكلينيكي، وتتصاعد المباريات وصولا للمباراة النهائية التي يتنافس عليها 4 جامعات للحصول على لقب أفضل جامعة، على مدار يومين، «لم نعلم قدراتنا الحقيقية إلا وقت المنافسة والفوز والحصول على المركز الثالث عالميا وسط كبرى الجامعات».

وأشار الدكتور يوسف حامد، طبيب امتياز أسنان، وأحد المشاركين، إلى أن الفريق المصري نافس جامعات من روسيا وجورجيا والإمارات والعراق والسعودية وجامعات خاصة من مصر بإجمالي 18 جامعة.