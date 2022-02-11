مروة ناجي تحتفل بأغنية عيد الحب مع زوجها: تظهر بفستان الزفاف لأول مرة

شاركت المطربة مروة ناجي مع متابعيها مقطعًا ترويجيًا لأحدث أغانيها بعنوان «عايز تعرف»، وأهدتها لجمهورها وزوجها في عيد الحب الذي اقترب موعده، كما ظهر معها في الكليب شريك حياتها لأول مرة، وبفستان زفافهما.

مروة ناجي تظهر لأول مرة مع زوجها بكليب

ونشرت «ناجي» من خلال موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، مقطعًا ترويجيًا لفيديو كليب بعنوان «عايز تعرف»، المفترض أن تطرحه احتفالًا بعيد الحب، وعلقت عليه قائلة: «لكل بنوتة أو ست بتحب أوي من قلبها، مجهزالكم أغنيه جامدة جدًا في عيد الحب، انتظروني».

وتابعت: «برومو غنوتى الجديدة (عايز تعرف)»، معلنة وجود زوجها وظهورها بفستان زفافها بالكليب لأول مرة.

وعلق أحد المتابعين على المنشور، قائلًا: «كل التوفيق والنجاح أستاذة مروة الراقية والمبدعة والجميلة»، لترد المطربة عليه: «آمين ياااارب متشكرة جداااا».

مروة ناجي تساهم في توثيق أهم لحظات آيسل خالد في أغنية «تاليا»

كانت مروة ناجي ساهمت منذ عدة أيام في توثيق أهم لحظات حياة المطربة آيسل خالد، بعد ولادتها فتاة تدعى «تاليا»، ونفذتا «دويتو» معًا لابنة الأخيرة التي أرادت أن تصنع أغنية خاصة لها.

وعلقت آيسل خالد من خلال حسابها عبر «إنستجرام»، على طرح أغنية جديدة باسم ابنتها تاليا، قائلة: «أحلي فيديو في حياتي لتسجيل أحلي لحظات حياتي، والمرة دي الأغنية أنا اللي عملها عشان تكون بتوصف على الأقل 1%؜ من الأحاسيس اللي أنا حساها من يوم ما عرفت إني حامل».

وتابعت خالد: «أول ما عرفت إني حامل في بنت فتحت الـ (YouTube) وقعدت أدور علي أي مغني أو مغنيه عاملين أي أغنيه فيها اسم تاليا ملقتش.. حتى تامر حسني عامل أغنية اسمها (تالية) لبنته وجوا الأغنية الاسم مش موجود، فقلت خلاص وأنا أزعل نفسي ليه ما أعملها أنا، أغنية فيها اسمها وتكون الأغنية كلها ليها.. هو أنا عندي كام تاليا.. وطبعا أي حد عنده تاليا هيفرح بيها».

ووجهت رسالة شكر، لكل من ساهم بأغنية «تاليا»، خاصة المطربة مروة ناجي، قائلة: «من كل قلبي عاوزة أشكر مروة ناجي..على مجهودها الجبار في الأغنية دي لأن هي أول صوت جه في بالي إنه هيوصل الإحساس الصح، وعشان يكون ليا دور فعلي في الأغنية غنيت معاها الكورال، وفي النهاية كانت النتيجة زي ما انتو شايفين كدا.. كل القائمين على الأغنية اشتغلو فيها بكل حب، كإن تاليا بنتهم مش بنتي أنا بس».