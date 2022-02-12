حريق في مصنع للحلوى باليابان.. مصرع 4 أشخاص على الأقل و30 مفقودا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء حريق، اندلع في وقت سابق من اليوم السبت، في مصنع للحلوى بمدينة موراكامي التابعة لمحافظة نيجاتا، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، المطلة على بحر اليابان.

اثنان على الأقل من العاملين في عداد المفقودين

أشارت الشرطة وخدمات الإنقاذ، إلى أن اثنين على الأقل من العاملين في المصنع في عداد المفقودين بين حوالي 30 شخصا، كانوا يعملون وقت نشوب الحريق، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم».

وأرسلت السلطات اليابانية، 22 عربة إطفاء إلى الموقع، فيما قالت قناة «إن أتش كيه» التلفزيونية اليابانية، إنه لم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق، فيما أوضح مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية، أن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد الحريق بعد 8 ساعات من اندلاعه.

حريق في عيادة للصحة العقلية

في ديسمبر الماضي، لقي 25 شخصًا مصرعهم في حريق في عيادة للصحة العقلية، في أوساكا غرب اليابان، وأظهرت مشاهد بثتها قناة «إن إتش كيه» اليابانية، عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلف من 8 طوابق والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط المدينة اليابانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وعلى إثر إخماد النيران، بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيق متفحما، وقد تحطّمت نوافذه، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الطابق الرابع من المبنى، يضم عيادة تقدم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.