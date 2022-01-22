مصرع 19 شخصا وإصابة المئات في حريق وانفجار بالهند وغانا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة مومباي الهندية، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، فيما شهدت غانا، مصرع ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب 180 شخصا جراء انفجار شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب غربي البلاد.

وفي الفلبين، شهدت البلاد، زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم السبت، إقليم سارانجاني.

13 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون، صباح اليوم السبت، جراء اندلاع حريق كبير بمبنى كامالا، المكون من 20 طابقا، في «نانا تشوك» بـ مدينة «مومباي» في الهند.

وقالت إدارة الإطفاء الهندية، إنه تم نشر 13 سيارة إطفاء إلى جانب 7 ناقلات جامبو للسيطرة على الحريق، فيما أشار رئيس بلدية مومباي، كيشوري بيدنيكار، إلى وجود 6 من كبار السن بحاجة إلى نظام دعم الأكسجين، مضيفا للصحفيين، إنه تم السيطرة على الحريق لكن الدخان كثيف، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

انفجار شاحنة تنقل متفجرات في غانا

وفي سياق آخر، قالت شرطة غانا، أمس الجمعة، إن ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا مصرعهم كما أصيب 180 شخصًا جراء انفجار شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب، غربي البلاد، ما أدى إلى تسوية قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي «أكرا» العاصمة الغانية، بالأرض.

وأوضحت الشرطة، أن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق بجوار محول كهرباء على جانب الطريق، مشيرة إلى أن الشاحنة تملكها شركة «ماكسام» الإسبانية، وكانت تنقل متفجرات إلى منجم تشيرانو للذهب.

وفي سياق متصل، أمرت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية، بوقف كبير مفتشي المناجم في البلاد، المسؤول عن الإشراف على استخدام المتفجرات في القطاع، عن العمل.

وقالت الوزارة الغانية في بيان، إنه سيتم وقف الشركة الإسبانية، عن تصنيع أو نقل أو توريد متفجرات لعمليات التعدين حتى ظهور نتائج التحقيقات في الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

زلزال يضرب الفلبين

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم سارانجاني، وقال «المعهد الفلبيني لعلم البراكين»، إن الزلزال ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال الواقعة في جنوبي الفلبين.

وأشار «معهد علم البراكين»، إلى أن الزلزال ستكون له توابع ويسبب أضرارًا، موضحا أن الزلزال لا يشكل تهديدًا بموجات المد العاتية، المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المعهد الفلبيني، أن الزلزال، كان مركزه على عمق 66 كيلومترا، ووقع على بعد حوالي 234 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت بإقليم سارانجاني.