السعودية تحبط عمليتي تهريب مخدرات وإسبانيا تفكك عصابة المراكب الشراعية

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، منها إحباط السلطات السعودية محاولتين لتهريب 2.483.926 حبة كبتاجون، كما تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، من تفكيك عصابة مختصة في تهريب المخدرات من المغرب على متن مراكب شراعية.

وتمكنت هيئة الزكاة والجمارك السعودية من إحباط محاولتين لتهريب 2.483.926 حبة كبتاجون مخبأة في إرساليات إحداهما «قفازات بلاستيكية» والأخرى «برتقال» وردت إلى البلاد عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي، وضباء.

وأشارت هيئة الزكاة، إلى أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقي القبض على مستقبليها داخل السعودية وعددهم 3 أشخاص.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الأردنية، أنها تابعت مجريات عمليات نوعية في واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، أمس الجمعة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا.

الأردن يضبط 9343000 حبة كبتاجون

وبلغت كمية المخدرات، التي ضبطتها السلطات الأمنية الأردنية، على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية 9343000 حبة كبتاجون و389000 حبة ترامادول 7096 كف حشيش و199 ذخيرة«بيكيه سي» و63 ذخيرة كلاشنكوف و2 آليات.

وفي إسبانيا، أعلنت الشرطة، تفكيك عصابة مختصة في تهريب المخدرات من المغرب على متن مراكب شراعية، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن العصابة كانت حوادث المراكب الشراعية في البحر المتوسط بما في ذلك هجوم من قبل حيتان الأوركا الضخمة لضمان سير عملية التهريب من المغرب إلى إسبانيا.

العثور على فلبينية مشنوقة بأسلاك الأجهزة داخل أحد المستشفيات الكويتية

وفي الكويت، تحقق النيابة العامة، في واقعة انتحار مواطنة فلبينية شنقا بأسلاك جهاز طبي في مستشفى حكومي، فيما قالت صحيفة «الراي» الكويتية أنه عثر على الفلبينية داخل دورة المياه مشنوقة بأسلاك الأجهزة.

من جانبها، طلبت النيابة الكويتية، من المباحث التحري عن الواقعة بعد رفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.