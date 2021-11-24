إحباط محاولة تهريب نصف مليون قرص كبتاجون مخدر عبر ميناء سفاجا

أحبطت إدارة شرطة موانئ سفاجا بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، محاولة تهريب نصف مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة جرائم التهريب.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ سفاجا اعتزام أحد مكاتب التصدير، تصدير رسالة مشمولها «ترمس، نعناع»، بإجمالى عدد 440 جوالا محملة على سيارة نقل، بالتلاعب فى مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة المشار إليها، وأسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط عدد من الأجولة بداخلها كمية كبيرة من أقراص عقار الكبتاجون المخدر بلغت 526,500 قرصا.

ضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بمديرية أمن أسيوط

وضبطت الأجهوزة الأمنية في أسيوط عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر «الآيس والهيروين والحشيش»، كما تم ضبط 2 دراجة نارية دون لوحات، و2 سلاح أبيض، وميزان ومبلغ مالي و3 هواتف محمول، وجهاز كشف المعادن.

التحفظ على 70 طربة حشيش بمطروح

وفي مطرح وتحفظت الأجهزة الأمنية على 70 طربة من مخدر الحشيش زنة 7 كيلو جرام وعدد 2000 قرص مخدر وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مال، و3 هواتف محمول بحوزة شخصين.

مديرية أمن الإسكندرية

وضبطت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية شخصين، لهما معلومات جنائية، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، و250 قرص مخدر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

مصادر كمية من الحشيش والمخدرات في 3 محافظات

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالبحيرة على شخص، له معلومات جنائية، وبحوزته 24 طربة من مخدر الحشيش زنة 2,400 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضُبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض في الدقهلية، فضلا عن التحفظ على آخر بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو في السويس.

وفي الإسماعيلية تم ضبط شخص، له معلومات جنائية، وبحوزته 3 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأستروكس، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بالمنيا على شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 800 قرص مخدر.

وفي ميناء القاهرة الجوي، ضبطت السلطات شخص حال وصوله البلاد وبحوزته 100 قرص من عقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط آخر في منطقة «السحر والجمال» وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدو ما جاء في التحريات.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر،) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.