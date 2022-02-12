قرار مفاجئ من «كوكاكولا» العالمية بشأن خطورة عبواتها البلاستيكية

كشفت شركة «كوكاكولا -KO.N» عن استهدافها إعادة استخدام 25% من عبواتها على مستوى العالم بحلول عام 2030، في خطوة تعد الأفضل بيئياً، مما دفع جماعات حماية البيئة للإشادة بتلك الخطوة.

تعد شركة كوكا كولا Coca-Cola، هدفًا رئيسيًا للمستهلكين والمستثمرين والمجموعات البيئية المهتمة بشأن الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد القائمة على البترول، والتي تسد المحيطات، من بين مشكلات أخرى.

«كوكاكولا» تعادي النظام البيئي العالمي.. للعام الرابع على التوالي

فيما تم تصنيف الشركة الرائدة في إنتاج المشروبات الغازية عالمياً، بنهاية العام الماضي كأسوأ ملوث للبلاستيك في العالم للعام الرابع على التوالي، وفقًا للتقرير السنوي للتحالف العالمي Break Free From Plastic، الصادر في أكتوبر 2021.

صرحت إيما بريستلاند، منسقة حملة الشركات العالمية للمجموعة، أنَّ شركتها تأمل أن تحذو الشركات الأخرى حذوها، وتضع أهدافاً قابلة لإعادة الاستخدام».

فيما أكد صانع «الكولا»، على أنَّ العبوات القابلة لإعادة الاستخدام تشمل الحاويات التي يمكن إعادة تعبئتها بالمنتج الأصلي من قبل الشركات أو المستهلكين، مثل حاويات شراب النافورة القابلة لإعادة الملء والزجاجات البلاستيكية والزجاجية التي يمكن إعادة تعبئتها أو إرجاعها، في إشارة إلى إرشادات إعادة الاستخدام من قبل مؤسسة «إلين ماك آرثر» غير الربحية.

«كوكا كولا» تجمع 90% من الزجاجات الفارغة لإعادة التصنيع.. منذ عامين

كشفت شركة كوكاكولا العالمية، في تصريحات سابقة لها في عام 2020، أنَّ 16% من عبوات الشركة قابلة لإعادة الاستخدام، ليتم جمع 90% من العبوات الزجاجية والبلاستيكية القابلة لإعادة التعبئة في نفس العام.

من جانبها، قالت جرين سينشري كابيتال مانجمنت مدير الصندوق في بيان، إن إعلان شركة كوكا كولا، يعد أول هدف معروف من نوعه وتغيير مرحب به في الإستراتيجية.

كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس كوينسي، أنه إذا حققت شركة Coca-Cola هدفها الجديد، فسيكون من الأسهل تحقيق أهدافنا المتمثلة في عالم خالٍ من النفايات، حيث نعتزم جمع زجاجة أو علبة لكل زجاجة نبيعها بحلول عام 2030.

يشار إلى أنَّ 8 من كل 10 أشخاص بالغين بالولايات المتحدة، يدعمون سياسات الحكومة للحد من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وفقًا لأحدث استطلاع نشرته مجموعة أوشينا لحقوق الإنسان والبيئة.