«سيوة»: نجحنا في تسويق المنتجات اليدوية بمعرض وزارة الشباب

أكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، المشاركة القوية لشباب وفتيات سيوة بمنتجات الصناعات اليدوية التي تتميز بها الواحة، وذلك خلال المعرض الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في القاهرة، لبيع منتجات صناعات الحرف اليدوية، لافتا إلى نجاح الشباب العارضين للمنتجات في التسويق لها، وبيع كميات منها، في ظل الإقبال الذى شهده المعرض خلال إنعاقده على مدار ثلاثة أيام وتُختتم، اليوم السبت، فعالياته.

سيوة تشارك في معرض وزارة الشباب

وقال رئيس مدينة سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أبناء سيوة من مركز شباب أغورمي شاركوا بمعرض المنتجات اليدوية والتراثية، في ظل توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة بمختلف الفعاليات والمعارض، كما شاركت إدارة الطلائع «شعبة الهوايات الإنتاجية بالمركز» بمعرض المنتجات اليدوية والتراثية، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضح خالد عبد الحميد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، لـ"الوطن" أن مشاركة طلائع مطروح فى هذا المعرض تعكس مدى إهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح، وبالمنتجات والأعمال اليدوية والتراثية لهذه المحافظات، وأن هذه المشاركة جاءت لجنى ثمار مجهودات طوال العام وعرض منتجات محافظة مطروح التراثية التى تحظى بإعجاب كل من يشاهدها.

منتجات سيوة التراثية

ومن جانبه، أعرب يوسف جيرى رئيس مجلس إدارة مركز شباب أغورمي ومرافق طلائع سيوة المشاركين بالمعرض أبناء قرية أغورمى بالواحة، عن سعادته البالغة لتشريف محافظة مطروح والظهور بالشكل اللائق الذى يتمناه اى فرد محب لبلدته، حيث شارك مركز شباب أغورمى بمنتجات سيوة من الملابس التراثية ومنتجات الخوص والجرائد، ومنتجات الملح التى لاقت إعجاب جميع المشاركين.