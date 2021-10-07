منتجات سيوة تتصدر معرض «تراثنا» قبل الافتتاح (صور)

تصدرت منتجات سيوة معرض «تراثنا»، اليوم الخميس، وقبل ساعات من افتتاح المعرض، بعد أن حرص شباب واحة سيوة على المشاركة في المعرض، من منطلق التسويق والترويج لمنتجات واحة سيوة، بتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاستعداد الجيد لمشاركة المحافظة في معرض «تراثنا»، خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشاركة قوية بمنتجات سيوة بمعرض تراثنا

وأكد محافظ مطروح على مشاركة واحة سيوة بجميع المنتجات التي يتم تصنيعها في سيوة، من منتجات البيئة السيوية، بتصنيع المرأة والفتيات والشباب لها، ومن بينها منتجات الملح الصخري من الأباجورات، التي يجرى نحتها من الملح، الذي تتميز به الواحة، ويستخدم في المنازل والمكاتب والشركات، ومنتجات صناعة الخوص والجريد، الذي يصنع من النخيل، الذي تتمتع به سيوة، وأعمال التطريز من الملابس التي تحمل اللمسات السيوية الفريدة، ومن بينها فساتين الأفراح السيوية، وملابس الأطفال المطرزة بالترتر والخرز.

استعراض المشاركين منتجاتهم بمعرض تراثنا

واستعد العارضون بمنتجاتهم داخل المعرض، حيث تأتي المشاركة بدعم كامل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لدعم الشباب ومنتجاتهم، خاصةً البيئية والتراثية منها، المعبرة عن التراث السيوي القديم، الذي يحرص أبناء سيوة على الحفاظ عليه من الاندثار، بإحياء جميع الصناعات اليدوية، والمشاركة في مختلف المحافل بالمعارض المحلية والدولية والتسويق لمنتجات سيوة الشعبية، التي تشتهر بها الواحة، ويقبل على شرائها جميع زوار سيوة، من الأجانب والمصريين، على مدار العام خلال الرحلات السياحية لواحة سيوة.