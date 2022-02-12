انطلاق مهرجان المشي في القليوبية بمشاركة 400 فتاة من 7 محافظات

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القيلوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم، طلقة البدء لمهرجان المشي الأول للفتيات (مشي - ألعاب ترويجية) بمشاركة 7 محافظات، وتبدأ من أمام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية بمشاركة 400 فتاة.

ورحب محافظ القليوبية باستضافة الفتيات من تلك المحافظات على أرض القليوبية، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف لتشكيل فكر جديد ونشر ثقافة المشاركة الرياضية للفتيات وأنهن قادرات على التمثيل الرياضي المشرف.

وأكد المحافظ دعم المحافظة لتلك الفاعليات لبناء جيل من الشباب والفتيات قادر على التحدي والعطاء لاستكمال مسيرة التنمية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

القليوبية تستضيف فتيات 7 محافظات

وتستضيف القليوبية محافظات، هي القاهرة، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والإسكندرية، وذلك في مهرجان المشي الأول للفتيات والمهرجان الترويجي والذي يهدف الى دعم رياضة الفتاة على مستوى المحافظة وتوسيع قاعدة مشاركة الفتيات في الأنشطة الرياضية ودعم رياضة الفتيات ومشاركتهن في الأنشطة الرياضية وإشراكهن في كافة الأنشطة الرياضية دعما لصحتهن، بالإضافة إلى جعل ممارسة الأنشطة الرياضية للمرأة أسلوب حياة ، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين المشاركات من جميع المحافظات .

المهرجان لتشجيع المرأة

من جانبه، أشار الدكتور محمود الصبروط، إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، جعل ممارسة الأنشطة الرياضية للمرأة كأسلوب حياة، توطيد أواصل الصداقة والمحبة بين المشاركات لجميع المحافظات حيث تم استقبال المحافظات أمام ديوان عام المحافظة وتم تنفيذ مهرجان المشي من أمام المحافظة حتى حديقة صقلية صقلية أنشطة ترويجية بنادي بنها الرياضي ونهايه الحفل يتم توزيع جوائز على المشاركين.