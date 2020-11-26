آداب بنها تدشن ناديا للمرأة: هدفنا حل مشاكل فتيات القليوبية

وافق مجلس كلية الآداب بجامعة بنها، برئاسة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، على إنشاء نادٍ للمرأة بالكلية يكون تابعا لمركز الدراسات الإنسانية برئاسة عميد الكلية وعضوية أساتذة من الكلية.

وقالت الرباط، إنه تم ضم كلا من الدكتورة جيهان فؤاد رئيس المجلس القومي بالقليوبية، ونجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية، لعضوية المجلس من الخارج.

وأضافت أن النادي ستكون مهمته هي تقديم العون ولمساعدة في حل المشاكل التي تواجه الفتيات علي مستوي الجامعة والسيدات علي مستوي المحافظة، وذلك في إطار خطة المشاركة المجتمعية التي تتبناها الكلية ومناقشة كافة قضايا المرأة المصرية وما يتعلق بحياتها من صحة وتعلم وتوعيتها بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا وخاصة لسيدات القرى في المحافظة.

وشهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، افتتاح مدرج التعليم الإلكتروني بكلية الآداب، بمشاركة الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، حيث إن هذا المدرج جاء لحل مشكلة ضعف الإنترنت ومن أجل راحة الطلاب وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وسط أجواء احتفالية وتوزيع الحلوى على الطلاب وبث الأغاني الوطنية.

وحرص "السعيد" خلال الجولة، على أداء تحية العلم مع طلاب الكلية إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة انطلاق أول يوم دراسي، إلى جانب تفقد الإجراءات الاحترازية بالكلية، كما حرص على مشاركة الطلاب بأول محاضرة بكلية التجارة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتباعد الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة عبير الرباط، أنه سيجري عرض جميع المقررات من خلال المدرج الإلكتروني مع الاحتفاظ بكل الإجراءات الوقائية والتباعد المطلوب وتوفير المطهرات اللازمة بالمدرج، ومع الاحتفاظ بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تسليم كل طالب Cd مع كتاب المادة ليكون الطالب لديه أهم الموضوعات داخل المنهج.

وأشارت إلى أن العرض سيكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.