محافظ القليوبية يقود حملة لهدم التعديات: 21 مبنى مخالف

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة إزالة فورية المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب، وشارك في الحملة اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، محمود أحمد مسؤول المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتمكنت الحملة من إزالة 21 حالة بناء مخالف من بينهم 3 حالات عبارة عن مسلحات خرسانية على مساحة 5 آلاف و700 متر أراضي زراعية، وتنوعت المخالفات ما بين منازل سويسي بالطوب الأبيض ومباني مسلحات وهناجر.

محاضر فورية للمخالفين

أكد «الهجان» أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، وأن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات جديدة في مهدها، ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لن يتم التهاون فيها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، وسيتم إزالة كافة التعديات وفق خطة منظمة تم إعدادها مع المسئولين والجهات الأمنية.

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وأهاب بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج (10) سواء كان دائم أو مؤقت، عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إذ أن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيص للبناء الحديث وإلا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة، وذلك طبقا لما ورد بالقانون (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء.