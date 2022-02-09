«التخطيط» تعلن ختام تدريب سفراء التميز الحكومي بمصلحة الشهر العقاري

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اختتام فعاليات تدريب سفراء التميز لـ135 مكتب شهر عقاري وتوثيق مميكن على مستوى الجمهورية، بمحافظات القاهرة، قنا، المنوفية، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، ضمن فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك استعدادًا للإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الداخلي بتلك المكاتب.

هدف تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت عن هدف تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، موضحًة أن هذا يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

نشر وتعزيز ثقافة التميز

التدريب ضمن برنامج الجائزة يهدف أيضًا إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات، وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، وفقا لما أكده المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد «مصطفى» حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات لاستكمال مراحل المشروع الرئيسية، موضحًا أنه يلي فترة التدريب؛ مرحلة فتح باب الترشح للجوائز الداخلية وذلك لمدة شهر، والذي تتبعه عمليات التقييم خلال شهري فبراير ومارس وصولًا إلى التحكيم واعتماد نتائج أفضل 20 مكتبًا مميكنًا على مستوى الجمهورية مؤهل للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي.

يذكر أن عدد المتدربين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وصل إلى 217 متدربًا، وجرى تقديم 8 دورات تدريبية، على مدار 16 يومًا تدريبيًا شملت 100 ساعة تدريبية.