الشاهد الأول في قضية الآثار الكبرى: حسن راتب يمول عمليات حفر على مستوى الجمهورية

قال الشاهد الأول في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين النائب البرلماني السابق و21 متهما آخرين، إنه حرر محضر بتحرياته التي تؤكد صحة الواقعة، وبالنسبة للمتهم ناجح حسانين وشهرته «زعبرة» محبوس وتم استدعائه للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة.

دور حسن راتب

وجاءت أقوال الشاهد خلال ثاني جلسة لمحاكمة المتهمين اليوم، على النحو التالي:

س: ماذا أسفرت عنه تحرياتك عن طبيعة دور المتهم حسن راتب؟

ج: المتهم حسن راتب يقوم بتمويل عمليات الحفر خلسة على مناطق عديدة على مستوي الجمهورية لاستخراج القطع الأثرية ورفات السلالات البشرية سليمة أو بفصل جزء منها عمدا وقيامه بإعطاء المتهم علاء حسانين مبلغ 14.5 مليون جنيه للتنقيب والحفر باحدي المقابر بمحافظة سوهاج، حيث وعده المتهم علاء حسانين باستخراج قطع أثرية ليس لها مثيل إلا أنه نشب الخلاف بينهما وقام المتهم حسن راتب بتحرير محضر في دعوى خلافات مالية وتجارية ضد المتهم علاء حسانين.

مزاعم وجود مشروع استثماري بالسعودية

س: ما قولك فيما جاء بأقوال المتهم علاء حسانين وحسن راتب أن المبلغ محل الخلاف هو سبب قيامهم بمشروع استثماري بينهما في السعودية مع واحدة تدعي الأميرة نور؟

ج: تحرياتي أكدت أن المبلغ المالي كان بالاتفاق على حفر مقبرة في سوهاج لاستخراج القطع الأثرية بها، أما أقوال المتهمين فهما بيدافعوا عن نفسهم.