عاجل..وصول حسن راتب لحضور أولى جلسات محاكمته في قضية «الآثار الكبرى»

وصل، منذ قليل، اليوم السبت، رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، إلى مقر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تحت حراسة أمنية مشددة، للمثول أمام المحكمة، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر.

جلسة المحاكمة الثانية لـ 23 متهما

وكانت محكمة الاستئناف قد حددت، جلسة اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين وعددهم 23 متهمًا جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك بعد أن استشعرت الدائرة 16 جنايات برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، الحرج.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول علاء حسانين قيامه بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

دور حسن راتب

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أيضا أن المتهم حسن راتب يشترك مع «حسانين» في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والإتجار فيها.

ووجهت النيابة العامة، لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، قبل المتهمين دليلها من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، الذين تعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.