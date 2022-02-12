بعد قليل.. ثاني جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار

تنظر، بعد قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وأصدر مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا حول انتهاء تحقيقات النيابة العامة إلى إحالة علاء حسانين وحسن راتب، و21 آخرين جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول وهو علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

التحقيقات: راتب اشترك مع حسانين

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم حسن راتب وعلاء حسانين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.

كما فحصت النيابة العامة وشاهدت هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.