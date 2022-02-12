دفاع حسانين يناقش شاهد الإثبات أمام المحكمة في «قضية الآثار»: 3 أكمنة للضبط

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة سماع أقوال شاهد الإثبات في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، ووافقت هيئة المحكمة على النقاش الذي دار بين المحامي طارق جميل سعيد، دفاع علاء حسانين، حيث وجه الدفاع عدة أسئلة للشاهد جاءت كالتالي:

س: كم عدد الأكمنة التي أعدت لضبط المتهم الأول علاء حسانين، والشوارع المتواجدة بها، وعدد أفراد القوة الموجودة بكل كمين، وتتبع أي جهة؟ وهل هناك أي أمر خدمة من عدمه؟

ج: تم إعداد 3 أكمنة ولا أتذكر اسماء الشوارع.

س: هل أثناء القبض على المتهم علاء حسانين عثرت معه على ثمة هواتف محمولة؟

ج: لا.

س: ما تعليقك على قيام المتهم علاء حسانين برد مبلغ 14.5 مليون جنيه؟

ج: المتهم حسن راتب دفع الفلوس وعلاء مخرجش آثار، والتاني مدفعش باقي الفلوس علشان كده حصل خلاف وطالب بباقي الفلوس لاستكمال أعمال الحفر والتنقيب، وراتب ماطل في باقي الفلوس ومرضيش يدفعهم.

س: كيف وقفت على أن إجمالي المبلغ المتفق عليه 50 مليون جنيه؟

ج: المتهم عز حسانين هو اللي أقر بالمبلغ، وتحرياتي أكدت صدق ذلك، وعقب ضبط المتهم محمد كامل ناجي أقر بصحة الخلاف، وكان في قاعدة للصلح.

س: ما المقصود بكلمة «تلك المقبرة» الواردة بمحضر تحرياتك؟ وكذا أين تقع تلك المقبرة؟

ج: يقصد بالمقبرة الحفرة التي وجد بها 2 تابوت والعملات المعدنية، والمتهم هو من أشار إليها.

س: من القائم باستخراج الألواح من المقبرة؟

ج: لقاها على أول الحفرة فوق مربوطة بسلبة.

س: هل قمت بمشاهدة اللمبات المضيئة المثبتة في محضر النيابة العامة؟

ج: رفضت المحكمة توجيه السؤال.

س: متى تم انتداب رئيس مباحث مصر القديمة لضبط المتهمين الموجودين بجوار الحفرة؟

ج: المدة كلها كانت في حدود ساعة.

س: ما قولك في أن الـ4 حفر قد تم تحرير محاضر لأشخاص مختلفين وصدرت ضدهم أحكام قبل ذلك؟

ج: لا معرفش.