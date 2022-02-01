الشاهد الأول في «رشوة الصحة»: المتهم الأول استغل نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية

قال أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية والشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، إن «التجهيزات اللي كانت موجودة هيا اللي بتشكل غرف العناية المركزة، وما زالت موجودة أثناء المعاينة الأخيرة التي أجريت».

أجرينا التحريات اللازمة حول المتهم الأول محمد الأشهب

وأضاف الشاهد الأول: «أجرينا التحريات اللازمة على المتهم الأول محمد الأشهب، وتمّ التأكّد من جدية البلاغ، وأن المتهم الأول دأب على استغلال نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية، وسابقة اتهام المتهم الثاني سيد الفيومي في واقعة رشوة سابقة».