رئيس «الأوقاف» الإماراتي: الشيخ زايد علمنا أن مصر المعبر الآمن والوطن الحاضن

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، على العلاقة القوية بين مصر وبلاده، قائلا: «أهل مصر هم أهلنا، ومارية القبطية أمنا ونيل مصر من أنهار الجنة عذب فرات سائغ شرابه ما شرب منه محب إلا زاد حبا، وهذا ما ساقنا إياه والدنا الشيخ زايد، وقيادة الإمارات التي علمتنا أن مصر هي المعبر الآمن والوطن الحاضن».

حب الوطن ممزوجا بقيمنا الدينية

قال «الكعبي»، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: «عندما نتحدث عن مفهوم المواطنة، نستحضر في أذهاننا معاني حب الوطن الذي عشنا وأكلنا من خيراته، فسار جزءا من كياننا لا نقوى على فراقه، حتى صار حب الوطن ممزوجا بقيمنا الدينية وحياتنا التكوينية، ولقد عجزت التيارات المتطرفة عن استيعاب هذه المعاني الراقية لقيم المواطنة، فشوهت قيمة الوطن وروجت لمفهوم أمة في مقابل الدولة الوطنية، ودعتهم إلى الانخراط في تدمير أوطانهم وتقتيل جيرانهم تحت شعارات مضللة، تحمل في مضامينها شحنات من العنف الدموي».

واقترح رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، إعداد ميثاق لسلوكيات المواطنة الإيجابية والشرعية وتتبناه كل مؤسسة عضو في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أبرز الحضور في المؤتمر

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الضيوف والشخصيات العامة حول دول العالم، على رأسهم الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سليمان بن باتل الباتلى الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، والمستشار نايف بن محمد العساكر مستشار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وبدر بن تركى الحربى سكرتير الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، والأسقف فرناندو تشومالى أسقف كونسيسيون بدولة تشيلى، والدكتور محمد البشارى الأمين العام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، ونصرت رمضان رئيس الجمعية الثقافية الإسلامية بمقدونيا الشمالية، وفهد بن محماس الجريس مدير المراسم بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وفيصل بن ماجد العياضى عضو مكتب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.