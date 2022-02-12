المشدد 10 سنوات لشخصين لاتهامهما بخطف تاجر وسرقته بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتاجر وعامل، لقيامهما باستدراج شخص واختطافه وسرقة سيارته ومبلغ مالى، وحيازتهما سلاحا ناريا «بندقية آلية»، بعد إيهامه برغبة أحدهم ببيع قطعة أرض.

أمر الإحالة في الواقعة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3284 لسنة 2021 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3493 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على اختطاف «على م م»، تاجر، وسرقته، فخططا لذلك بقيام الأول «تاجر» بالتواصل معه هاتفيا وإخباره برغبة المتهم الثاني «عامل» ببيع قطعة أرض ملك له بدائرة المركز، وما إن ظفرا به حتى هدداه بسلاح ناري «بندقية آلية»، واقتاداه لمنطقة نائية وقيدوه ثم سرقا سيارته ومبلغ مالي كان بحوزته وفرا هاربين.

تفاصيل واقعة الخطف

وكان أمن القليوبية تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بتعرضه للنصب على يد شخصين وسرقة سيارته ومبلغ مالى، بأن أوهموه برغبة أحدهم ببيع قطعة أرض ملك له بدائرة مركز شرطة قليوب وهددوه بسلاح ناري، واقتاداه لمنطقة نائية وقيداه وسرقا سيارته ومبلغ مالي.

وعلى الفور جرى إخطار إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتشكل فريق بحثي، وتمكنا من ضبط «علاء م م»، 48 سنة، تاجر، و«إبراهيم ع ح»، 31 سنة، عامل، والمتهمان بارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين لمرورهم بضائقة مالية فاختمرت بذهنهم هذه الخطة لسرقة المجنى عليه والتحصل منه على مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.