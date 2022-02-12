وكيل «إسكان النواب»: العاصمة الإدارية نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء المصري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن العاصمة الإدارية تعد نقلة نوعية في قطاع البناء والتشييد المصري، ويرجع هذا إلى العديد من الأسباب.

منطقة أبراج.. مخصصة للسكن

وأضاف «شكري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأسباب التي جعلت من العاصمة الإدارية مدينة فريدة من نوعها في مصر، هي أن المخطط العام للمدينة يختلف عن باقي المدن المصرية، مشيرًا إلى أنها شملت مناطق مخصصة للسكن، بالإضافة إلى مناطق أخرى مخصصة للأعمال مثل منطقة الأبراج، ومنطقة تضم مقرات الهيئات الحكومية و الوزارات ومجلس النواب، بجانب مناطق مخصصة للترفيه مثل النهر الأخضر.

ناطحات سحاب يزيد ارتفاعها على 250 مترا

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه عند تصميم العاصمة الإدارية، تم مراعاة أن تكون جميع المرافق الأساسية الخاصة بها داخل أنفاق مثل الدول الأوروبية المتقدمة؛ لضمان سهولة الوصول إلى إليها وإجراء الصيانة لها في حالة وجود أعطال، مبينًا أن النهج المعماري المتبع في العاصمة لم يكن متبعًا في مصر من قبل، حيث شهدنا بناء ناطحات السحاب التي يزيد ارتفاعها على 250 مترا، بالإضافة إلى البرج الأيقوني الذي يتجاوز ارتفاعه 385 مترًا.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية اعتمدت في تشييدها على أحدث التكنولوجيات وأكثرها حداثة، بالإضافة إلى أنها تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل في إدارة وتشغيل مرافقها وخدماتها.