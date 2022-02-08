متحدث العاصمة الإدارية: انتهاء تنفيذ 98% من الحي الحكومي

قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن فرق العمل انتهت من تنفيذ أكثر 98% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتستعد العاصمة حاليا لاستقبال أكثر من 50 ألف موظف هذا العام.

وأضاف «الحسيني» في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC من تقديم الإعلامية سارة حازم: «نعمل حاليا في التشطبيات النهائية وأجرينا اختبارات البنية التحتية والمرافق، وبعض الاجتماعات تعقد حاليا بالفعل في الحي الحكومي، وبناء على توجيهات القيادة السياسية سيتم نقل الموظفين المخطط نقلهم بالكامل هذا العام».

الحسيني: الوزارات انتهت من تدريب الموظفين

وأوضح «الحسيني» أن الوزارات لم تبدأ العمل بشكل كامل ولكن القرار للوزراء في بدء العمل والنقل الكلي، مشيرا إلى أن الانتقال يجرى بشكل تدريجي ينتهى هذا العام بنقل الموظفين المخطط نقلهم بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن فريق العمل الحكومي بالوزارات يعمل على تدريب الموظفين على استخدام الوسائل التكنولوجية للتخلي عن التعاملات الورقية، وجرى التدريب والاختيار بناء على التخصصات العلمية والكفاءات الخبرات السابقة والفئات العمرية المناسبة.