خبراء عقاريون: العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي

مع بدء انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء وعدد من الوزارات في المقرات الجديدة، يرى مطورون عقاريون أن العاصمة ستزداد أهمية الفترة المقبلة بما تقدمه من مزايا للمستثمرين.

قال جون ميخائيل المستشار العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي، إذ إنه لم يكن متوقعًا أن تصل إلى هذه المرحلة المتطورة بهذه السرعة من خلال المباني التي تم الانتهاء منها وأهدافها.

مدينة متكاملة بها كل ما يحتاجه المواطن

وأوضح «ميخائيل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، تتفوق على مساحة محافظتي القاهرة والجيزة مجتمعين، خاصة وأنها قامت بحل العديد من المشكلات التي كنا نعاني منها سابقا.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم العمل بها على البنية التحتية بشكل جيد جدا، حيث تمت معالجة جميع المشكلات التي كنا نعاني منها فقي عدد من المدن، كما أنها تعتبر مدينة ذكية وهو ما يساهم في سرعة حل المشكلات التي من الممكن أن تظهر دون أن يشعر بها الآخرون.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة متكاملة بها كل ما يحتاجه المواطن دون الخروج منها للذهاب إلى مكان آخر، حيث يتوفر بها الخدمات الطبية ومولات وهيئات حكومية ومناطق تجارية وإدارية، ودور عبادة.

وأوضح أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة ينقسم إلى التجاري والإداري والفندقي والطبي، وأفضل استثمار في العاصمة هو الاستثمار الفندقي.

العاصمة الإدارية الجديدة مثلث ذهبي بين الطرق والمدن

وقال شريف سامي المستشار العقاري، إن الاستثمار في العاصمة الإدارية يعود بشكل جيد على المستثمرين، خاصة أنها تمثل مثلثا ذهبيا خاصة أنه قريب من القاهرة والسويس والإسكندرية، وأن هناك شبكة طرق تربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل المناطق المحيطة.

وأضاف أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر ناجحا جدا خاصة، أن كل جنيه يدفع يتم التأكد من عودة عشرات الجنيهات، حيث تعتبر مكان أمن للاستثمار العقاري.

وأضاف أن العاصمة تشبه مدينة دبي من حيث أنها مدينة ذكية وناطحات سحاب والبرج الأيقوني، إضافة إلى أن الاستثمار هناك ضخم جدا، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يتم ضخ الأموال بها بشكل كبير ودائم.