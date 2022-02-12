هل يتراجع إنتاج الذرة عالميًا؟.. وكالة عالمية تجيب

كشفت تقارير دولية عن تراجع إنتاجية البرازيل من الذرة، وهي إحدى أكبر 3 دول مصدرة للمحصول، وبالتالي انكماش التوقعات الخاصة بصادراتها؛ ما قد يؤثر على أسعار الأعلاف.

وأفاد تقرير وكالة الزراعة الوطنية «كوناب» الشهري لمسح المحاصيل، بانخفاض إنتاج البرازيل من الذرة بنهاية عام 2021/ 2022 «فبراير- يناير» عن التوقعات، ليسجل 112,34 مليون طن متري، بدلا من 112,9 مليون طن.

«كوناب»: موسم الجفاف سبب رئيسي في تراجع إنتاجية البرازيل من الذرة

وأرجع التقرير الشهري لـ«كوناب» انخفاض إنتاجية المحصول الأول للبرازيل من الذرة عن التوقعات، إلى موسم الجفاف الذي ضرب محاصيل الولايات الجنوبية بالبلاد بنهاية عام 2021، وأدى لهلاك العديد من الأفدنة وتأخرها عن موعد الحصاد.

وكان موسم من الجفاف قد طال الولايات الجنوبية بالبرازيل والتي تشتهر بإنتاج الذرة، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ما دفع التوقعات وقتها إلى تخفيض العوائد الناتجة عن المحصول.

وبحسب تقرير «كوناب» الشهري ليناير الماضي، فإنَّه تم تخفيض التوقعات لمحصول الذرة الأول إلى 5,39 طن متري للفدان لعام 2021/ 2022، بدلا من 5,495 طن.

تراجع صادرات البرازيل من الذرة بـ1,7 مليون طن

وتابع التقرير، أنَّ صادرات الذرة البرازيلية، إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للذرة في العالم، تم تخفيضها للفترة من 2021/ 2022 «فبراير- يناير»، إلى 35 مليون طن، بدلا من حوالي 36,7 مليون طن، أي بانكماش قدره 1,7 مليون طن ذرة.

العام التسويقي للذرة البرازيلية يبدأ فبراير 2022.. وينتهي يناير 2023

وأضافت «كوناب» في تقريرها، أنَّه من المخطط أن يبدأ التسويق لمحاصيل الذرة البرازيلية على مدار العام الجاري، وحتى يناير 2023.

ويُشار إلى أنَّ محصول الذرة الأول في البرازيل، يتم زراعته خلال شهري سبتمبر وديسمبر، فيما يبدأ موسم حصاده في فبراير وينتهي في مايو من كل عام.

كما يُزرع المحصول الثاني لـالذرة البرازيلية بداية من فبراير وحتى مارس، على أن يبدأ موسم الحصاد من يونيو وينتهي في يوليو من كل عام.