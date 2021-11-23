«الدواجن»: تخصيص مليون فدان لزراعة الذرة الصفراء لحل أزمة غلاء أسعار الأعلاف

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن لجنة تطوير صناعة الدواجن، انعقدت برئاسة وزير الزراعة، الدكتور السيد القصير، وناقشت بعض الأمور المتعلقة بصناعة الدواجن، وبالأخص مشكلة تسعير الدواجن بشكل عادل، من أجل تطوير الصناعة الفترة المقبلة، موضحًا أن أكبر مشكلة تواجه صناعة الدواجن، هي تحديد سعر مناسب للدواجن، وارتفاع أسعار الاعلاف، وهذا الأمر يكون من خلال زراعة الذرة الصفراء، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة تحدث عن استعدادها لتخصيص مليون فدان لزراعة الذرة الصفراء الفترة المقبلة.

البعض اقترح إنشاء بورصة الكترونية للدواجن

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفيه مع علي الدهراوي وأسامة أمين، في برنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن البعض اقترح إنشاء بورصة إلكترونية للدواجن، ولكن هناك تحفظ لأن هناك صعوبة في إنشاء بورصة للدواجن الحية، وتنفيذ هذا الأمر في حاجة إلى وقت كبير، كما أن الاجتماع المقبل للجنة تطوير الدواجن سيشهد تحركات إيجابية لحل مشاكل صناعة الدواجن، من خلال وضع النقاط على الحروف، خاصة وأن الكل يعي مشاكل صناعة الثروة الداجنة، وهناك ضرورة لإعداد بورصة دواجن تقليدية لتحديد التكلفة الفعلية للدواجن، ومن ثم وضع آليات وضع بورصة دواجن الفترة المقبلة، يتعامل معها الجميع.

تكلفة الكيلو داخل المزرعة تصل لـ25 جنيها

من ناحية أخرى، ذكر المهندس سعد عطا، مربي دواجن، أنه يربي ما يقرب من 95 ألف فرخ تسمين، وتكلفة الكيلو داخل المزرعة تصل لـ25 جنيها، أما الأسعار تباع الآن تقدر بـ22 جنيها، والحل الأمثل لتحديد سعر مناسب لكيلو الدواجن يكون في تقنين وضع «السمسار»، الذي يحدد سعر الكيلو، وهذا الأمر يكون من خلال وضع لجنة من الدولة لتحديد سعر الدواجن، كما أن الدولة تهدف لتوفير المنتج للمواطن بأقل تكاليف، ولا تتدخل في أي شيء في تحديد سعر الدواجن إلا من خلال الحفاظ على أسعار مدخلات صناعة الدواجن.