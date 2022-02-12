7 معلومات عن النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية.. تفقده «مدبولي» اليوم

تولي الدولة اهتماماً كبيرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بمشاريع العاصمة الإدارية وفقا للمخطط الزمني المحدد، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

من جانبه، أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية.

وتفقد مدبولي ساحة الشعب والنصب التذكاري الذي يعد أيقونة معمارية، كما تابع مع وزير النقل المشروعات الخاصة بمنظومة النقل الجماعي، بما فيها متابعة التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدا أن ما تحقق في هذه المنظومة وفي باقي مشروعات العاصمة جهد كبير جداً.

أهم المعلومات عن النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

1. صمم النصب التذكاري على الطابع الفرعوني، حيث استخدام الأعمدة والزخارف ذات الطابع الفرعوني.

2. يقع النصب التذكاري في نهاية ساحة الشعب أمام القصر الرئاسي.

3. يقام النصب التذكاري على مساحة 45 ألف متر مسطح.

4. يحتوي النصب على 4 مبانٍ لاستقبال كبار الزوار.

5. يتكون النصب من 84 عمودا دائريا، يعلو كل عمود دائري تاج وزنه يتراوح بين 14 إلى 17 طنا.

6. كما يضم 86 عمودا مربعا حُفرت أسماء الشهداء عليها.

7. تم حفر أسماء الله الحسنى على الجزء العلوي من النصب التذكاري.

ساحة الشعب تضم أعلى ساري علم في العالم

تتوسط ساحة الشعب مجلس النواب ومجلس الوزراء وتبلغ مساحتها 360 ألف متر مربع فيما يبلغ طولها 1200 متر وعرضها 300 متر، ويتوسط الساحة أطول ساري علم في العالم الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا، كما تضم الساحة 32 مبنى خدميا، وتضم الساحة مسرحين مكشوفين بسعة كبيرة.