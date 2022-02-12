«السبكي»: تقديم 600 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الصحي بمستشفى النصر في بورسعيد

في إطار الجولة الميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد اليوم، استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، أول مستشفى حكومي معتمد بمصر.

تفقد أقسام المستشفى

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الزيارة تفقدا أقسام المستشفى المختلفة، بما تشمله من العيادات الخارجية والطوارئ والعمليات والرعايات المركزة والحضانات، إضافة إلى غرف الأشعة والمعامل بها، للاطمئنان على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأضاف السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 600 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، منها 90 ألف خدمة بالطوارئ، و 70 ألف بالعيادات الخارجية، و 435 ألف خدمة تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة.

وتابع رئيس الرعاية الصحية أنه ترتكز مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد على استخدام أحدث التقنيات العلاجية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، ومنها إجراء أكثر من 5000 عملية قسطرة تنوعت ما بين قساطر طرفية وقلبية تشخيصية أو علاجية وتداخلية ومخية، والتي تعد من التقنيات العلاجية المستخدمة لعلاج المرضى بأعلى درجات السلامة والأمان والجودة العالمية.

استحداث 7 خدمات طبية لأول مرة بإقليم القناة

ولفت، إلى استحداث 7 خدمات طبية لأول مرة بإقليم القناة داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، تشمل زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية ال CTO، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلي IVUS، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR، إضافة إلى فحوصات المسح الذري والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والغسيل الكلوي للأطفال.

واستكمل «السبكي» قائلا أنه تجاوزت نسبة نجاح عمليات القلب المغتوح بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد 98%، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد المستشفى لدى جمعية القلب الأمريكية AHA، كما حصلت على العديد من الإشادات العربية والدولية منها البنك الدولي ووكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» ومنظمة الصحة العالمية، كما أنها المستشفى التي من خلالها تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل منها في 26 نوفمبر 2019.

وخلال الزيارة، أثنى الدكتور خالد عبدالغفار، على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أول مستشفى تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، موجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية والإدارية لحرصهم الشديد على بذل كل الجهود لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

الغضبان يشيد بمنظومة التأمين الصحي

ومن جانبه، أشاد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، استكمالًا لمسيرة التنمية بالمحافظة في جميع المجالات، مؤكدًا حالة الرضا التي يشعر بها المواطن البورسعيدي للكم الهائل الذي وفرته منظومة التأمين الصحي الشامل من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات العلاجية المستخدمة عالميًا.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، إلى عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي انطلقت بها المنظومة يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة إلى محافظتي أسوان، السويس والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.