«التموين» تكثف حملاتها في الشوارع للتفتيش على محلات الأوكازيون الشتوي

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف حملاتها الرقابية في الشوارع على مستوى المحافظات، خاصة الشوارع والميادين التي تشتهر بتواجد المحلات التجارية بها، للتفتيش على المحلات التجارية التي أعلنت عن تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022، أو ما يطلق عليه التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري.

شن مزيد من الحملات الرقابية في الشوراع للتفتيش على المحلات

وأصدرت وزارة التموين تعليماتها إلى مديرياتها على مستوى المحافظات، بشن مزيد من الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون، التي يأتي على رأسها محلات الملابس الجاهزة، ثم الأحذية والجلود والشنط، ثم الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية؛ للتأكد من تقديم عروض وتخفيضات حقيقية أمام المواطنين، وتحرير محاضر ضد أي محل يخالف قواعد الأوكازيون.

قواعد اشتراك المحلات في الأوكازيون الشتوي 2022

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المحلات التجارية الراغبة في الدخول في الأوكازيون الشتوي 2022، أن يجرى الإعلان عن سعر السلعة قبل وبعض التخفيض، وأن تعلق صورة من تصريح الاشتراك في الأوكازيون بمدخل المحل، في مكان واضح وظاهر.

فيما تمنح الوزارة من خلال مديريات التموين الفرعية في المحافظات، تصريح الدخول في الأوكازيون بنفس اليوم الذي يجرى تقديم الطلب عليه؛ إذ أكدت «التموين» أن استخراجه لا يستغرق سوى ساعة واحدة.

ويستمر الأوكازيون الشتوي الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، بناء على قرار أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حتى يوم 7 مارس المقبل، فيما رجحت مصادر في الوزارة أن يجرى مد فترته، تزامنا مع حلول عيد الأم، الموافق 21 من الشهر ذاته.

وتعتبر وزارة التموين، فترة الأوكازيون فرصة لإنعاش حركة التجارة الداخلية، من خلال شراء المستهلك على ما يريده بأسعار مخفضة، فضلا عن تخلص التاجر من كثير من السلع المخزنة لديه.