«التموين»: منح تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022 مجانا للمحلات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارية منح التصاريح الرسمية للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022، والذي انطلق اليوم الاثنين 7 فبراير، ويستمر لمدة شهر كامل بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

منح تصاريح الاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 مجانا للمحلات

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، جميع مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية، بتسهيل إجراءات منح تصاريح الدخول في الأوكازيون الشتوي 2022، حيث تمنح مديريات التموين التصاريح للمحال الراغبة مجانا دون رسوم.

شروط الدخول في موسم تخفيضات الأوكازيون

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يحق لأي محل المشاركة في الأوكازيون، بشرط التقدم بطلب لمديرية التموين التابع لها المحل مرفقا معه صورة البطاقة الضريبية للمحل، كما تؤكد وزارة التموين أنه طبقا للقانون فإن إلزاميا على كل محل تجاري تعليق تصريح الأوكازيون في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين المترددين على المحل.

وعن نسبة التخفيضات خلال موسم الأوكازيون الشتوي 2022، أكدت وزارة التموين أن لكل محل تجاري إعلان نسبة التخفيضات التي يراها مناسبة بناء على كمية السلع المخزنة لديه، فضلا عن القيمة الفعلية لثمن السلع قبل وبعد التخفيض، مشيرة إلى أن لكل محل مدة أسبوعين كاملين للدخول في الأوكازيون من إجمالي مدة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.

أرقام تقديم الشكاوى خلال فترة الأوكازيون الشتوي

- منظومة الشكاوي الحكومة والخط الساخن لها 16528.

- جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

- الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.

كما كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات، بنشر حملات تفتيش يومية على الأسواق والمحلات للرقابة على المحلات والتأكد من إعلان تخفيضات حقيقية للمواطنين، والتصدي لأي محل يعلن عن عروض وهمية وذلك من خلال الرقابة على فواتير البيع ومعرفة ثمن السلعة قبل وبعد التخفيض.