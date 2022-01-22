لأصحاب المحلات.. خطوات الاشتراك في تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق موسم تحفيضات الأوكازوين الشتوي 2022، يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر كامل، ومن المقرر له أن ينتهي 7 مارس المقبل، فيما حددت الوزارة عدة خطوات إلزامية على المحال التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2022.

خطوات إشتراك المحال في الأوكازيون الشتوي 2022

وطبقًا للقانون فإنه يجب على كل صاحب محل تجاري الحصول على إذن أو تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 وموسم التخفيضات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات من لال مديرية التموين التابع لها المحل للتقدم بطلب للحصول على التصريح، ويعقب هذه الخطوات حصول صاحب المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، وتشمل الخطوات ما يلي:

1 - التوجه لمدريرية التموين التابع لها المحل.

2 - تقديم صورة من رخصة المحل.

3 - صورة من السجل التجاري.

4 - صورة البطاقة الضريبية.

5 - تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد.

وسمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكل محل الاشتراك في الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين من إجمالي مدة انطلاق الأوكازيون، والمقررة بشهر كامل يبدأ في 7 فبراير 2022.

إظهار صورة من تصريح الأوكازيون للمستهلكين

كما تلزم وزارة التموين، على كل المحال الحاصلة على تصريح إشتراك في الأوكازيون، بإظهار وتعليق صورة من تصريح المشاركة في مدخل المحل وفي مكان بارز وواضح للمستهلكين.

حملات رقابية على المحال خلال فترة التخفيضات

فيما تستعد وزارة التموين، لنشر حملات رقابية من الوزارة على مستوى المحافظات خلال فترة الأوكازوين الشتوي للرقابة على المحال والتأكّد من تقديم عروض وتخقيضات حقيقية للمواطنين لضبط أي محال ستعلن عن تخفيضات وهمية.