المشدد 7 سنوات لفطاطري ضرب زوجته «علقة موت» بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، اليوم السبت، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لقيامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصاباتها إصابات بالغة أودت بحياتها، حيث وجهت المحكمة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

إحالة المتهم للجنايات

حملت القضية رقم 17472 لسنة 2020 جنايات مركز شبين القناطر، وقيدت برقم 3064 لسنة 2020 كلي شمال بنها، حيث قام الزوج المتهم بضرب المجنى عليها زوجته «نحمده ع. م.»، ربة منزل، عمداً مع سبق الإصرار، بأن تعدى عليها بالضرب بالأيدي واللكمات على وجهها، وأمسك برأسها ورطمه بالحائط أكثر من مرة، وألقاها من أعلى درج سلم منزله، بسبب الخلافات الزوجية، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن أفضى إلى موتها على النحو المبين في التحقيقات.

تفاصيل مصرع زوجة على يد زوجها

تلقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بلاغاً بوفاة ربة منزل خلال مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها، بسبب خلافات زوجية، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب بتسديد لكمات على وجهها ورطم رأسها بالحائط وإلقائها من أعلى سلم المنزل، وأحدث إصاباتها التي أدت إلى وفاتها.

وعلى الفور، جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثي، وبالمعاينة والفحص تبين حدث مشاجرة بين «خالد م. س.»، 44 سنة، فطاطري وحلواني، وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، فقام بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي واللكمات على وجهها، وأمسك برأسها ورطمه بالحائط أكثر من مرة، وألقاها من على درج سلم منزله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.