«الرعاية الصحية»: تقديم 850 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، مستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الزيارة تفقد الجانبان، أقسام المستشفى المختلفة؛ بما تشمله من العيادات الخارجية، الطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة، الحضانات، إضافة إلى تفقد أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام في بورسعيد؛ تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله ليصبح متكاملًا، وبه العديد من التخصصات الطبية؛ أهمها قسطرة القلب والغسيل الكلوي وعلاج الحروق.

توفير الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مبنى الجناح البحري في توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، داخل مستشفى السلام أحد كبرى المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأضاف أن المبنى يشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سريرا داخليا، و4 غرف عمليات، ووحدة قسطرة القلب، وقسم الأشعة بمختلف أنواعها، وقسمي الرعاية المركزة للقلب CCU وICU بسعة 16 سريرا بمشتملاتها؛ قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكُلوي بسعة 33 ماكينة غسيل.

وتابع: «كما يشمل المبنى قسما متكاملا لعلاج الحروق، ومجهزا على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، ويضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، وخدمات غرف الإقامة طبقًا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، وقسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها «الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد»، وقسمي المعمل والأشعة.

وقال السبكي، إن تجهيز المنشآت الصحية المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفق أعلى المعايير الإنشائية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، هي معيار أساسي في ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام في بورسعيد؛ منها 200 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و250 ألف خدمة لحالات الطوارئ، و399 ألف فحوصات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، إضافة إلى 28,685 ألف جراحة ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

خدمات طبية جديدة بمستشفى السلام

وتابع أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية لأول مرة بمستشفى السلام في بورسعيد؛ شملت جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري، والوجه والفكين، والتجميل، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، وتشوهات العمود الفقري، وأورام المخ، ما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد داخل نطاق المحافظة، وتوفير مشقة وعناء السفر للعلاج عليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء» في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة إلى محافظتي «أسوان، السويس»، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.