هيئة الرعاية الصحية تبرز إنجازاتها في دورية أسبوعية

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وتعبر الدورية الإخبارية عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

دورية رعاية نيوز

وبدأت «رعاية نيوز» نشاطها بإطلاق الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات الملتقى السنوي الثاني لهيئة الرعاية الصحية (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) 2021، بحضور اللواء محافظ الإسماعيلية وممثلين عن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، علاوة على ممثلين عن هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت «رعاية نيوز» إلى إعلان الدكتور أحمد السبكي، عن أبرز إنجازات الهيئة خلال عامين تحت شعار «عامان من الإنجازات»، وأبرزها تقديم 8 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات خلال عامين، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل بين مقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

كما لفتت «رعاية نيوز» إلى أنه خلال الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية 2021، تم تسليم جوائز للقائمين على اعتماد منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى الـ 7جوائز للعناصر الأكثر تميزًا، ضمن القوى البشرية من العاملين بالهيئة.

استقبال أول مريض إنجليزى خلال فعاليات الملتقى السنوي للهيئة

وأشارت النشرة الدورية، إلى استقبال أول مريض إنجليزى خلال فعاليات الملتقى السنوي للهيئة، مستعرضًا تجربته في العلاج بمستشفيات الهيئة، لافتة إلى ورش العمل التي ضمها الملتقى السنوي الثاني لهيئة الرعاية الصحية، في مجال الرعاية الصحية والصيدلة والتمريض ومهارات التواصل، واختتم الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية أعماله، استعراض دور التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية ودعم مقدمي الخدمة الطبية ، وعرض إنجازات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وتابعت النشرة الدورية، بإصدار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قرارًا برقم (91) لسنة 2021، بتشكيل المجلس الطبي الاستشاري للهيئة بهدف ضبط وتنظيم الآداء الطبي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين في المجالات الطبية المختلفة.

واستكملت النشرة، باستعراض تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برقم (45)، والذي تم خلاله الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) للعمل في مجالات الرعاية الصحية، والموافقة على بإجماع مجلس الإدارة على مقترح إنشاء معهد «رعاية الفني للتمريض» بفايد.

وتابعت «رعاية نيوز» باستقبال رئيس هيئة الرعاية الصحية، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة قضايا الرعاية الصحية للشباب والمراهقين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

فيما استعرضت «رعاية نيوز» أبرز الحزم العلاجية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفيات هيئة الصحية، وتشمل نجاح أول عملية تبديل صمام بالقسطرة بتقنية (التافي) بالمجمع الطبي بالإسماعيلية لمُسِن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، نجاح مستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، من إجراء 30 قسطرة قلبية خلال يومين فقط، وإجراء عملية جراحية لطفل في السادسة من عمره يعانى من تآكل نكروزى برأس عظمة الفخذ الأيسر (Perthe's disease)بمستشفى حورس التخصصي.

واستكملت رعاية نيوز، بالإعلان عن تشغيل عيادة الأشعة التداخلية بمستشفى طيبة التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة إسنا، واستمرار فعاليات حملة الفحص الطبي السنوي لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تحت شعار (انزل واطمن)، حتى منتصف ديسمبر الجاري.

وأخيرًا أشارت النشرة الدورية، إلى حاجة الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستقطاب كوادر للعمل كأعضاء بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية برئاسة الهيئة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات (الأقصر، بورسعيد، الإسماعيلية)، وذلك عن طريق الندب ومن أصحاب الخبرات.

يذكر أن «رعاية نيوز» هي دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصري للانتفاع بها، إضافة إلى نفي الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.