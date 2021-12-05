هيئة الرعاية الصحية تعلن تسجيل 96 منشأة طبية بـ3 محافظات

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لتسجيل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، باعتبارهم المحافظات الثلاث الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن المنشآت الطبية المسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أننا نستهدف تسجيل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث مع نهاية العام الجاري 2021.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة العمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ومد مظلة التغطية الصحية الشاملة لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية في غضون 10أعوام، إضافة إلى سرعة الانتهاء من تسجيل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات التي تم تدشين المنظومة بها، وذلك قبيل انتهاء العام الجاري، ضمانًا لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

15 منشأة حاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا

وقال السبكي، إن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، تم اعتماد 15 منشأة طبية تابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد إلى جانب تسجيل 96 منشأة صحية بالمحافظات الثلاث.

وأضاف السبكي، أن تسجيل المنشآت الصحية يعد الخطوة الأولى نحو إعداد المنشأة لبرنامج الاعتماد من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث يدعم تسجيل المنشآت الصحية تطوير ثقافة مستدامة للسلامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتي تصبح محورية للمنشأة الصحية مما يدفع إلى تحسين الجودة وسلامة المرضى لصالح المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع.

96 وحدة ومركزًا ومستشفى سجلت بالمحافظات الثلاث

وأشار السبكي، إلى أن المنشآت الطبية التي تم تسجيلها بمحافظة بورسعيد تشمل41 منشأة طبية ما بين وحدة ومركز صحة أسرة ومستشفى، أما في محافظة الأقصر بلغ عدد المنشآت المسجلة 36 منشأة ما بين وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات، فيما تم تسجيل 19 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة ومستشفى بمحافظة الإسماعيلية، بإجمالي 96 وحدة ومركزًا ومستشفى بالمحافظات الثلاث تم تسجيلهم حتى الآن.

الانتهاء من تسجيل المنشآت الطبية بنهاية العام الجاري

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى آخر منشأتين اجتازوا معايير التسجيل وهما مستشفى «أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بمحافظة الإسماعيلية، وإيزيس التخصصي بالأقصر»، فيما تعد مستشفى إيزيس التخصصي المتخصصة في صحة المرأة ووليدها من أعلى المستشفيات الحاصلة على أعلى التقديرات بين المنشآت الصحية بنسبة اجتياز لمعايير التسجيل تتخطى 98%، وهو ما يدلل على تميز وكفاءة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت التي تم اعتمادها بعد اجتيازهم المعايير القومية لجودة الخدمات والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا، والبالغ عددهم 15منشأة طبية، وكانت أولهم «مستشفى النصر التخصصي للأطفال» التي تعد أول مستشفى في القطاع الحكومي بمصر تجتاز معايير الجودة القومية المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى مراكز ووحدات طب أسرة «شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، حوض بدران، شمال الحرية، الكويت، عمر بن الخطاب، العرب» بمحافظة بورسعيد.

وصول المنشآت الطبية لدرجة الاعتماد الدولي

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن اجتياز المنشآت الطبية التابعة للهيئة، للمعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا، يعني مطابقتها لمعايير اعتماد المنشآت الصحية الدولية من الاشتراطات الأساسية، ومتطلبات السلامة الوطنية، والمتطلبات الأساسية للجودة، والدليل التشغيلي للمنشأة، ومعايير سلامة وأمان المريض.

وتابع السبكي، أنه أيضًا تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.