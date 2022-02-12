ختام مسابقة «مستقبل وطن» لأوائل الطلبة ببني سويف.. شارك بها 8 آلاف طالب

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في الشهادات التعليمة المختلفة «الابتدائي والإعدادي والثانوي»، والتي يجريها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وانطلقت 6 ديسمبر الماضي.

وأشار الحزب، خلال بيان صحفي اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، و النائب حسام العمدة امين الحزب في بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتورة منى عبد الله امين التنظيم عضو الهيئة البرلمانية للحزب.

أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف: هدفنا تقوية روح الولاء والانتماء والتفوق

وقال النائب حسام العمدة، إن الحزب يهدف من هذه المسابقات تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، إلى أن المسابقة تضمنت مشاركة قرابة 8 آلاف طالبة وطالبة من مختلف المدارس بمختلف المرحلة التعليمية من جميع عزب وقرى ومدن المحافظة.

أسماء المدارس الفائزة بالمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي

وفازت مدرسة أحمد عزت التابعة لإدارة ببا التعليمية، بالمركز الأول على مستوى المحافظة في المرحلة الابتدائية، ومدرسة أبو صير الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية، وفازت مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ببني عدي التابعة لإدارة ناصر التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الثانوية.

ووجه أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الشكر الى وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة وكل القيادات التعليمة بالمحافظة من مديري الإدارات والتوجيهات الفنية وتوجيه التربية الاجتماعية ومديري المدارس وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة وكل الامانات والوحدات الحزبية، على إخراجهم المسابقة بالشكل الملائم والذي كفل نجاح المسابقة وتحقيقها الهدف المرجو منها لصالح أبنائنا الطلاب.

احتفالية كبرى لتكريم المدارس الفائزة في بني سويف

من جانبها، قالت النائبة منى عبد الله، أمين التنظيم بالحزب نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على المسابقة بالمحافظة إنه تم الانتهاء من مراحل المسابقة الثلاث بإعلان الفائز على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية، حيث ستمثل تلك المدارس المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى عقد احتفالية كبرى تتضمن تكريم المدارس الفائزة في المسابقة.

مراحل تنفيذ مسابقة مستقبل وطن للشهادات العامة

وقال الدكتور الحسين دهشان، القائم بعمل أمانة التعليم بالحزب في المحافظة، إن المسابقة تم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى بين المدارس في مرحلتي (الابتدائية، الإعدادية) على مستوى المجلس القروي، وتم تصعيد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي، تلتها المرحلة الثانية على مستوى المراكز والأقسام والأحياء (الإدارات التعليمية)، والتي خاضت فيها المرحلة الثانوية المسابقة في كل مركز/ قسم/ حي، بالإضافة إلى المدارس الابتدائية والإعدادية الفائزة من المرحلة الاولي والمدارس الابتدائية والإعدادية في المدن التي ليس لها مجالس قروية.

وتمت التصفيات باختيار فريق واحد لكل قسم/ مركز/ حي في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الثالثة والتي جاءت على مستوى المحافظة (مديرية التربية والتعليم) وخاضت المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز/ القسم/ الحي، وتمت التصفيات وجرى تحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية، والتي سوف يتم تصعيدها إلى المرحلة الرابعة (التصفية النهائية) على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة.