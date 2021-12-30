محافظ القاهرة يشهد نهائي مسابقة أوائل الطلبة.. شارك فيها 17 ألف طالب

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نهائي مسابقة أوائل الطلاب للعام الدراسي 2021 - 2022، على مستوى مدارس وإدارات محافظة القاهرة، والمقامة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، بحضور قيادات الحزب ومديرية التعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد.

تطوير العملية التعميلية على مستوى الجمهورية

وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية يأتي ضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للنهوض بالمنظومة التعليمية وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات ليتم الاعتماد عليهم في بناء مصر الحديثة، وهو ما ظهر جليًا في حرص الرئيس السيسي على تبني مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر» عام 2014، وكان من ثمار هذه المبادرة في 2015 إنشاء بنك المعرفة والذي تم العمل به عام 2016، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة التفوق في المواد العلمية في تصفيات مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والتي شملت 17 ألف طالب وطالبة في حوالي 1715 مدرسة على مستوى المحافظة.

تنمية قدرات الطلاب من خلال المسابقات

كما أكد محافظ القاهرة على أن تنمية قدرات الطلاب تستمر من خلال المسابقات والتنافس بينهم في كافة المجالات، ويتيح لهم الفرصة لاختبار معلوماتهم العلمية والثقافية العامة.

وطالب المحافظ الطلبة الفائزين باستمرار النجاح والتفوق في المسابقة المقبلة والتنافس على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، معربا عن شكره لكل من القائمين على العملية التعليمية على جهدهم المبذول من أجل إعداد جيل من الطلبة المتفوقين، وأولياء أمور الطلاب لحرصهم على توفير البيئة المناسبة لرفع المستوى العلمي لأبنائهم.

كما أعرب المحافظ عن شكره لحزب مستقبل وطن على جهوده في رعاية الطلاب واكتشاف المواهب العلمية التي تخلق جيل جديد في مجال البحث العلمي تنفيذا لرؤية مصر 2030.

المسابقة تشمل المراحل الدراسية الثلاثة

المسابقة يتم إجرائها على مستوى الجمهورية بناء على بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، وتشمل المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبدأت في 11 ديسمبر بمشاركة 17000 طالب على مستوى المحافظة يمثلون 1715 مدرسة و33 إدارة تعليمية، ليتم بعد ذلك استكمال المسابقة على مستوى الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحفيز المتفوقين على التفوق الدراسي باعتبارهم سفراء لزملائهم بالمدارس، كما أنها تحفز الطلاب على التنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعي ولزيادة الانتماء والوعي منذ مرحلة الطفولة.

وقد شهد محافظ القاهرة تصفية الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية على المركز الأول والثاني وفاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية إدارة المطرية التعليمية، وفي المرحلة الإعدادية والثانوية إدارة عين شمس التعليمية.