خالد عكاشة: الإدارة الألمانية الجديدة مهتمة بتوطيد علاقاتها مع مصر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجانب الألماني في إدارته الجديدة وطاقم الحكم الجديد حريصون على التمسك بالعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، «ده كان واضح بزيارة وزيرة الخارجية الألمانية لمصر النهارده، ومصر وألمانيا مرتبطين مع بعضهم البعض في العديد من الملفات».

عكاشة: مصر ضمنت الاستقرار في ليبيا

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الملفات التي تم تناولها خلال اللقاء هي الملفات السياسية الكبرى كضمانة الاستقرار في ليبيا والعمل على ملف القضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، والدور الإنساني التي تقوم به مصر في ملف اللاجئين وإدماجهم داخل المجتمع المصري واستضافتهم، وتقديم كل أشكال الدعم لهم.

مصر مرشحة لتوسيع حجم الاستثمار الألماني في المستقبل

وأوضح أن اللقاء أيضا قد تناول مجالات الاستثمار المشترك وحجم التواجد الألماني المكثف عبر أكبر الشركات الألمانية في الخطة التنموية الكبرى التي تقوم بها مصر في خطتها الاستراتيجية، وكذا التأكيد على الفرص الواعدة والتي جاءت على لسان وزير الخارجية بأن مصر وبهذا الإنجاز الذي تحقق خلال السنوات الماضية فهي مرشحة لتوسيع حجم الاستثمار الألماني في المستقبل.

وأكد أن الإدارة الألمانية الجديدة جاءت اليوم للقاهرة من أجل التأكيد أمام القيادة السياسية على تعزيز الاتصال مع الإدارة السابقة والرغبة في تطويرها وفتح مجالات جديدة، حيث أن الدولة المصرية لها إنجازات عديدة على أصعدة مختلفة وفي مجالات عده، وتطرقت للبعد الإنساني والاقتصادي والاستثماري ومشروع التنمية العملاق التي تقوم به مصر، والعمل على حل مشكلات الإقليم.