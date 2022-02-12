شكري: وزيرة خارجية ألمانيا عقدت لقاء مطولا مع الرئيس السيسي لبحث الأوضاع الإقليمية

رحب وزير الخارجية سامح شكري بزيارة نظيرته الألمانية إلى مصر، قائلا إن زيارتها تعد الأولى خارج نطاق الدول الغربية، مشيرا إلى أن هذا مؤشر للاهتمام الذي توليه الحكومة الألمانية للمنطقة وتحقيق الاستقرار بها.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي، أن «وزيرة الخارجية الألمانية تشرفت صباح اليوم بأن استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقدا لقاء مطولا، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية».

وأشار إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر مع العلاقات مع ألمانيا وما تحقق في المرحلة الماضية من تعاون مثمر كان له أثر إيجابي في إطار جهود مصر التنموية، وله أثر إيجابي في عمل الشركات الألمانية واستمرار التعاون في مجالات عديدة.