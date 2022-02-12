هادي الباجوري عن الجدل حول مسلسل «البحث عن علا»: اللي مش عاجبه ميتفرجش

حلّ هادي الباجوري ضيفا بأحد البرامج الفضائية، احتفالا بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير «البحث عن علا»، وعلق هادي الباجوري على الجدل الذي صاحب مشهد ارتداء هند صبري لبدلة رقص في إحدى مشاهد المسلسل.

وقال هادي الباجوري: «المشهد حقيقي جدا وحصل وبيحصل في الواقع في قعدات البنات والأصحاب بتجيب لأصحابها بدلة رقص علشان تجربها وشخصية علا كان نفسها تجرب حاجة جديدة وترقص فصاحبتها اللي بتعمل دورها دينا ساعدتها وجابتلها بدلة رقص عشان المشهد يتعمل صح».

هادي الباجوري يدافع عن بدلة رقص هند صبري

وأضاف هادي الباجوري خلال حواره: «اللي مش عاجبه المشهد أو المسلسل ميتفرجش إنما الانتقاد ده عبارة عن أن الناس بتبوظ شغلي وأنا بقيت أتجاهل أي تعليقات سلبية بسبب أن الناس سابت نجاح مسلسل البحث عن علا والقصة والمغزى الحقيقي من ورا المسلسل وركزت على بدلة الرقص أنا مش شايف مشكلة ده حاجة عادية والناس بتمشي على البحر بالمايوهات عادي».

هادي الباجوري يدافع عن المشاهد الرومانسية في أعماله

وعن الهجوم الذي يتعرض له الفنانين عند تمثيل المشاهد الرومانسية فقال إنه لابد من أن تستحمل الفنانة كل الهجوم وقال نصا: «الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم متشتغلش ممثلة أحسن».

أما عن تمثيل زوجته ياسمين رئيس للمشاهد الرومانسية فقال هادي الباجوري، إنه لا يمانع ذلك الأمر مطلقا لأنه يقوم بالكثير من المشاهد الرومانسية في أفلامه وإذا قام بمنعها عن المشاهد الرومانسية سيوصفه بالمنافق.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بنجاحات زوجته المتتالية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه فخور بلقب زوج الممثلة وأن هذا اللقب لا يضايقه بل بالعكس يشعره بالسعادة الكبيرة.