هند صبري تشكر نجلاء فتحي على إشادتها بها في تصريحاتها لـ«الوطن»

وجهت الفنانة هند صبري، الشكر للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إشادتها بها وبموهبتها الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

هند صبري توجه الشكر لنجلاء فتحي

نشرت الفنانة هند صبري منشور عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام مصحوبا بصورة لتصريحات نجلاء فتحي لـ«الوطن»، كتبت فيه: «يا خبر أبيض، ده أنا اللي أعشق حضرتك وملكيش مثيل، كل سنة وحضرتك طيبة وفي صحة وسلامة بمناسبة عيد ميلادك».

وجاء تعليق هند، على تصريح الفنانة نجلاء فتحي الذي قالت فيه، إنها عندما تشاهد أعمال هند تقولها «لما بنشوف شغلها بقول مش بنعرف نعمل زيها».

آخر أعمال هند صبري

يذكر أن الفنانة هند صبري، كانت شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شاركت فيه بجانب أحمد عز وماجدة زكي وأحمد فؤاد سليم وخالد أنور وهشام سليم ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

كما أنها تستعد خلال هذه الفترة، لعرض مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، الذي تشارك فيه بجانب سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال وإخراج هادي الباجوري.

أما الفنانة نجلاء فتحي، كانت ابتعدت عن الأضواء تماما منذ رحيل زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل، وكان آخر ظهور لها في حادث وفاته، التي ظهرت فيه منكسرة للغاية، ومن وقتها لم تظهر في أي أحداث حتى أنها، بعدت عن الحوارات التليفزيونية.