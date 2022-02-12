لميس الحديدي: الأهلي أعاد بسمتنا وفرحتنا.. شوفنا جيل وشباب جديد

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها البالغة بعد فوز النادي الأهلي على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة وحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة، «النادي الأهلي أعاد البسمة والفرحة للجماهير المصرية حاصلًا على البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون».

مباراة الأهلي اليوم كانت مباراة كبيرة مع الهلال السعودي

وأضافت «الحديدي»، أن مباراة الأهلي اليوم كانت مباراة كبيرة مع الهلال السعودي بطل قارة آسيا، «أول ما تلاقوني مبتسمة كده ولابسة أحمر كده ومبسوطة يبقى الأهلي كسب أو المنتخب كسب، أي فوز لمصر يملأني بهجة»، موضحة أن الأهلي خاض مباراة كبيرة محرزًا أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم للأندية، «الجميل في المباراة دي إننا بنشوف جيل وشباب جداد، شفنا محمد عبد المنعم الذي تألق مع المنتخب وكذلك أحمد عبد القادر».

بنشوف جيل جديد وده شيء مهم لكل الأندية المصرية

وتابعت: «بنشوف جيل جديد وده شيء مهم لكل الأندية المصرية وسعداء أن فيه جيل متميز بيسلم جيل آخر، وسعداء بالأداء، مبروك لجماهير الأهلي»، إذ فاز الأهلي المصري على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تاريخية تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت، فيما خسر الهلال جهود 2 من أبرز نجومه عندما طردهما حكم المباراة.