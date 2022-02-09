لميس الحديدي تكشف تفاصيل حلقة «الفرصة»: 3 شركات تتنافس اليوم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن خمس شركات فقط من إجمالي 30 شركة شاركت منذ بداية برنامج «الفرصة» منذ المرحلة التسابقية سيصلون للنهائي، إن الشركات الخمس تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وهي إجمالي جوائز البرنامج، موضحة أن الجائزة الأولى قيمتها مليون جنيه.

حلقة اليوم تّشهد منافسات بين ثلاث شركات أبهرت لجنة التحكيم

أضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «الفرصة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن حلقة اليوم، تّشهد منافسات بين ثلاث شركات، أبهرت لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات الأولى.

الشركات التي تتنافس في حلقة اليوم من «الفرصة»

كشفت «الحديدي»، عن الشركات المتنافسة الثلاث قائلة: «الشركة الأولى كونها مجموعة من العلماء لإنقاذ الناس ممن يتعرضون للحوادث، والشركة الثانية أنشأها مجموعة من البرمجيين العباقرة، الذين يطمحون أن يتحولون لشركة منافسة لجوجل، والشركة الثالثة تعمل على تحقيق نقلة في قطاع يشكل مورد مهم من موارد الدخل القومي، وهو قطاع السياحة الذي يشغل الملايين».

أقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي

كانت الإعلامية لميس الحديدي، ذكرت في الحلقة الأولى من برنامج «الفرصة»، أن المشاركة في البرنامج ستكون متاحة لـ30 شركة فقط كمرحلة أولى، وتجرى المنافسة في الاستوديو على مدار 10 حلقات متتالية، مشيرًة إلى أن أقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج، ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة للبرنامج.

يذكر أن برنامج «الفرصة»، أكبر برنامج مسابقات للشركات الناشئة في المنطقة، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON الفضائية كل أربعاء، ويتنافس فيه 30 شركة للحصول على أفضل 5 مراكز.