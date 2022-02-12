«الوزراء»: استصلاح فدان واحد الآن يُكلف الدولة 300 ألف جنيه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أسهمت بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة، لكنها لم تختفِ وما زال هناك تعديات بالرغم من تراجعها، موضحًا أنه على مدار أربعين عامًا فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجود أنواع التربة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها.

فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجود أنواع التربة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد الآن تبلغ 300 ألف جنيه وبالتالي حتى تستطيع الدولة إعادة الاستصلاح في النصف مليون فدان أراضي الزراعية التي تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه.

منع التعدي على الأراضي الزراعية أصبح قضية أمن قومي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية الآن ليست فقط تحاول استعادة ما تم التعدي عليه من أراضي زراعية، لكن أيضًا التوسع في استصلاح المزيد من الأراضي من أجل استيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر، «الأمر بات قضية أمن قومي وهذا ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع نهاية الأسبوع، ومن ثم انعكس ذلك على قرارات الحكومة غير المسبوقة التي تتخذ الآن لمواجهة هذه الظاهرة».