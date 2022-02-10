برلمانية: قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور انتصار كبير للمواطنين

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قرارات مجلس الوزراء التي وافق عليها خلال اجتماع اليوم، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، انتصار كبير للعاملين، ويعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن ورفع مستوى معيشته من منطلق المشروع القومي العملاق «حياة كريمة».

زيادة الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الخميس، أن موافقة الحكومة على زيادة الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

1.8 مليار جنيه لتكليف الأطباء وهيئات التمريض

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين اعتبارا من 1 يوليو المقبل، تضمنت تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتخصيص نصف مليار جنيه حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، و1.8 مليار جنيه لتكليف الأطباء وهيئات التمريض، و1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض العالي بواقع نصف مليار جنيه.