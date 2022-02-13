أحمد مخلوف: نادي الزمالك قرر الانتظام بمعسكره المغلق في الإسكندرية

قال أحمد مخلوف، المدير المركز الاعلامي لنادي الزمالك، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر الانتظام في معسكره المغلق اليوم الأحد، بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

مخلوف: الزمالك يواجه نادي سموحه الثلاثاء المقبل

وأضاف «مخلوف» خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «الغد»، أن الفريق الأبيض سيلتقي مع نادي سموحة، الثلاثاء المقبل، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل مع ضيفه «بترو أتلتيكو» بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، خلال الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، في حين يأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني بالرصيد ذاته، خلفا للوداد المتصدر بـ3 نقاط، في حين يتواجد فريق ساجرادا بالمركز الأخير بلا رصيد.

وأعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي في الثانية عشرة ظهر غد الاثنين، بمقر القلعة البيضاء، من أجل عرض خطط المجلس المنتخب، خلال الفترة المقبلة، إنشائيا ورياضيا.

نجاح قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

جدير بالذكر أن مرتضى منصور قد نجح وقائمته بالكامل في الفوز بنتائج انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي عقدت على هامش انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء أمس الأول الجمعة، وشهدت مشاركة أكثر من 47 ألف عضو.

ومن المقرر أن يكشف رئيس النادي عن البرنامج الكامل لمجلس الإدارة، خلال الفترة المقبلة، وكيفية العمل على تحقيق طموحات الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها الكاملة في قائمته.