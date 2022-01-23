القضاء الإداري يرفض مد مهلة الدعوة لانتخابات نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المطالبة بانتهاء وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021.

كما رفضت الطلب الثاني المتضمن مد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.

الدعوى تختصم وزير الشباب والرياضة

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب

وقال حسين محمد، المحام ومقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس المنتهية ولايته في 23/11/2021، تكون باطلة، وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.