«الإفتاء» توضح حكم الشرع في الاشتراك بـ«نتفليكس»

كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، حكم الشرع في الاشتراك بمنصة «نتفليكس» وكذلك «ضرب المرأة»، فذكر أنه بالنسبة لـ«نتفليكس» فالاشتراك في المنصة بحد ذاتها ليس به حرمة، ولكن إذا كانت المنصة تعرض أشياء مُحرمة فلا يجوز الاشتراك بها لا يجوز، موضحًا أن العبء على المكلف وعليه ألا يشاهد الأشياء السيئة.

الحل والحُرمة الهدف منه الحفاظ على منظومة الأخلاق

وأضاف «عاشور»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، ويُعرض على قناة «TeN»، أن الحل والحُرمة الهدف منه الحفاظ على منظومة الأخلاق.

وبالنسبة لقضية ضرب الزوجة، أكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه لا يوجد في الدين الإسلامي ما يُبيح ضرب المرأة، مستشهدًا بقول السيدة عائشة رضى الله عنها والتي قالت إن الرسول عليه السلام لم يضرب أحد قط، موجهًا حديثه للمواطنين: «أمشي وراء ما فعله رسولنا.. فهو لم يضرب امرأة قط».

مواقع التواصل الاجتماعي تطور طبيعي للحياة التي نعيشها

وعن حكم الشرع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن مواقع التواصل الاجتماعي تطور طبيعي للحياة التي نعيشها، ويُنظر لها حاليًا كما كان ينظرون للتلفزيونعند ظهوره في الستينات، موضحًا أنه يكون هناك حالة من الخوف عند ظهور شيء لأول مرة، كما أن الحكم الشرعي لا يتعلق بالأشياء وذواتها، وإنما يتعلق بفعل الإنسان بهذا الشيء، كما أن «السوشيال ميديا» لا حكم عليها.

استخدام «السوشيال ميديا» مع الابتعاد عن الأخلاق أقرب إلى الضرر

وأشار إلى أن الحكم يتعلق باستخدام الشخص لوسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها مع الابتعاد عن منظومة الأخلاق يكون أقرب إلى الضرر، وكلما ننمي منظومة الأخلاق، والهوية الوطنية، سنجد أن مستوى الاستفادة من هذه الأشياء أعلى، مشددًا على أن منظومة الأخلاق هي الحاكمة لفعل الإنسان واستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.