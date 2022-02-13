جمال ياقوت: لا يوجد قانون يلزم المواطنين بتسجيل وحداتهم العقارية

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه لا يوجد أي قانون في مختلف القوانين المدنية يلزم المواطن بتسجيل العقار الخاص به، سواء كان وصية أو بيع أو إيجار: «إيا كانت نوع المعاملات فلا يوجد قانون ولا يشرع قانون بإلزام التسجيل»

ياقوت: تسجيل الوحدات العقارية له فوائد عديدة

أضاف «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن لتسجيل الوحدات العقارية فوائد عدة، منها تأمين الملكية العقارية؛ إذ أن العقار ثروة بالنسبة للفرد، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة قيمة العقار، بعدما بات أكبر وعاء ادخاري للمواطن.

وأوضح أن تسجيل العقارات سيضبط الوعاء الضريبي على العقارات بالنسبة للدولة، مشددا على أن «التسجيل هيؤدى إلى استقرار في المعاملات، ومفيش نزاع بين الأفراد عن المعاملات، وهينهي حالات الشيوع بين الأفراد، وكل واحد مسجل بالنسبة للأخوة أو الأسر هيكونوا عارفين نصيبهم الشرعي، وده هيؤدى إلى تنشيط تداول العقارات بين أفراد المجتمع».

تشديد الرقابة على الطلبات

وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن المصلحة ستشدد الرقابة على الطلبات؛ إذ كان ومن قبل دائما ما يوجهنا عقبات كبرى تخص العقارات، التي لا يوجد لها أصحاب، سواء كانوا متوفين أو مسافرين: «من سنة 1946 وحتى اليوم واحنا في مشاكل غير عادية والمواطنين دخلوا في مشاكل غير عادية بالنسبة للرؤية السلبية لقانون الشهر العقاري».

وأشار الدكتور جمال ياقوت إلى أنه قد جرى إضافة مواد تؤدى إلى التيسير أمام المواطنين، في أثناء تسجيلهم لعقاراتهم، بجانب الاهتمام بنظام الشباك الواحد، مؤكدا: «رسومنا ثابتة لم ولن تتغير الفترة الحالية وكلها واحدة».