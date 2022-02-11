تكلفة توثيق عقود بيع وشراء الشقق في الشهر العقاري..تبدأ من 500 جنيه

حالة من الخوف الشديد تسيطر على المواطنين عند شراء إحدى الشقق السكنية، خوفا من التعرض لعملية نصب، ما يجعلهم يلجأون إلى تسجيل عقود الشراء في الشهر العقاري، لضمان الحقوق وتجنب الوقوع في فخ النصب من جانب بعض الأشخاص أو الشركات العقارية، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن أسعار توثيق العقود العقارية في الشهر العقاري.

ويهتم الشهر العقاري بشكل دائم بتسهيل جميع الإجراءات للمواطنين لمساعدتهم على توثيق العقود الخاصة بهم في الشهر العقاري، وخصوصا في القانون الجديد، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أسعار توثيق العقود في الشهر العقاري، وفقًا للمحامية سهام محمد.

أسعار توثيق العقود في الشهر العقاري

قال المحامية «سهام محمد»، إنّ أسعار توثيق عقود بيع وشراء وامتلاك العقارات في الشهر العقاري تختلف من عقار لآخر، ويتم تحديد ذلك بناء على عدة عوامل مختلفة، أهمها مساحة العقار أو الشقة السكنية التي يرغب العميل في تسجيل عقد امتلاكها بالشهر العقاري، وبناء على المساحة يتم تحديد قيمة تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري.

وأشارت «سهام»، في حديثها لـ«الوطن» إلى أن تكلفة توثيق عقد بيع وشراء أو امتلاك الشقة أو العقار السكني تبدأ من 500 جنيه، وتزداد قيمة تسجيل العقد تدريجيا كلما ازدادت مساحة الشقة، ليكون الحد الأقصى لتكلفة عقد التسجيل 2000 جنيه، يتم دفعها عند تسجيل العقد.

شروط تسجيل عقد بيع وشراء العقارات في الشهر العقاري

- يجب على المواطن الراغب في تسجيل العقود العقارية أن يقوم بفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

- لا يشترط على الإطلاق أن يكون هناك تسلسل للملكية عند تسجيل العقار في الشهر العقاري.

- عند تسجيل عقد الملكية الطويلة في مدة الحيازة، يشترط أن يكون قد مر على مدة الحيازة 15 عاما أو أكثر، كما يجب أن تكون تلك المدة الخاصة بملكية العقار هادئة ولا يتخللها صراعات على الملكية.

- يمكن تسجيل العقود العرفية أو العقود الابتدائية في مصلحة الشهر العقاري، لحين الحصول على العقد النهائي.